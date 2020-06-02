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Aktüel

Demir kolona sıkışan kediyi esnaf kurtardı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir iş yerinin demir kolonunun içine düşerek mahsur kalan yavru kediyi esnaf, spiral yardımıyla kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:34:03 -
Demir kolona sıkışan kediyi esnaf kurtardı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir iş yerinin demir kolonunun içine düşerek mahsur kalan yavru kediyi esnaf, spiral yardımıyla kurtardı.


Aksu Pınarlı Mahallesi’nde demirci dükkanı bulunan Ercan Kurnaz, sabah iş yerine geldiğinde demir kolonun içinden kedi sesi geldiğini duydu. Kurnaz, bir süre kedinin olduğu noktayı belirlemeye çalıştı. Ercan Kurnaz, çatıdan demir kolunun içine düşen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerini aramayan Kurnaz, eline aldığı spiralle iki katlı demir kolunu yavaş yavaş kesmeye başladı. Kolonun dibinden sesi gelen kediye zarar vermemek için itina gösteren Kurnaz, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından kediye ulaştı. Kurnaz, eliyle dışarı çıkardığı kediyi özgürlüğüne geri bıraktı.

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