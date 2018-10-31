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‘Demir İpek Yolu’ ile 110 bin ton yük taşındı

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattından taşınan yük bir yılda 110 bin tonu buldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:51
‘Demir İpek Yolu’ ile 110 bin ton yük taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattından taşınan yük bir yılda 110 bin tonu buldu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının hizmete alınmasının yıl dönümünde, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından hizmet verilen hat, Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadoğu aksını en ekonomik, en güvenli ve en elverişli rota haline getirdi. BTK Demiryolu üzerinden Kazakistan ile Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede yapılan taşımacılık, Hazar Denizi’nin durumuna göre 180 saatte tamamlanıyor.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 09:51
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu hattı
  3. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü

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