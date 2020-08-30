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Spor Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu
Spor

Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:43:16 -
Demir Grup Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 2020-2021 sezonunda futbolcuların forma numaraları belirlendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transferlerden Max Gradel 7, Robin Yalçın 8, Jorge Felix 11, Kerem Atakan Kesgin 20 ve Casimir Ninga 29 numaralı formayı giyecek.

Diğer futbolcuların yeni sezondaki forma numaraları ise şöyle:

"Arouna Kone 2, Uğur Çiftçi 3, Aaron Appindangoye 4, Isaac Cofie 5, Claudemir 6, Mustapha Yatabare 9, Yasin Öztekin 10, Samba Camara 14, Erdoğan Yeşilyurt 17, Eren Şahin 19, Armin Derlek 22, Serhiy Rybalka 23, Muammer Yıldırım 25, Barış Yardımcı 26, Mamadou Samassa 30, Ali Şaşal Vural 35, Hakan Arslan 37, Ziya Erdal 58, Marcelo Goiano 87, Caner Osmanpaşa 88, Abdou Razack Traore 99"


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