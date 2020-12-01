  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:18:03 -
Demir Grup Sivasspor, Villarreal maçı hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta maçında 3 Aralık Perşembe günü İspanyol temsilcisi Villarreal ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda Göztepe maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma, pas, pres çalışması ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bir süredir antrenmanlara katılamayan Fayçal Fajr ve Ziya Erdal da çalışmada yer aldı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Villarreal 3 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum
Medya

Fatih Altaylı konuklarından destek bulamayınca itiraf etti: Cuma Namazı kılmıyorum

Fatih Altaylı Habertürk canlı yayınında Cuma Namazı'nın yasaklanması konusunda konuklarından destek bulamayınca geri adım atarak Cuma Namazı..
Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...
Dünya

Dünya basınının gündemine oturan skandal görüntü! Öldürdüğü askerin bacağını...

Dünya basını, Avustralya askerinin, öldürdüğü Taliban askerinin protez bacağını bira içmek için kullandığı skandal görüntülere geniş yer ayı..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay