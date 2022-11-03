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Spor Demir Grup Sivasspor tarih yazdı!
Spor

Demir Grup Sivasspor tarih yazdı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 22:43:00 - 2022-11-03 22:56:21
Demir Grup Sivasspor tarih yazdı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son hafta maçında Slavia Prag ile Demir Grup Sivasspor, Çekya'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Sivasspor, ülke puanı için kritik önem taşıyan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve grubunu lider olarak tamamladı. Kırmızı - beyazlılar, bu sonucun ardından direkt olarak son 16 turuna yükseldi.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nun 6. ve son haftasında Slavia Prag deplasmanına çıktı. Fortuna Arena'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve temsilcimiz büyük bir başarıya ulaştı.

Sivasspor, 28. dakikada penaltıdan Max Gradel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Slavia Prag ise 65. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 11'e yükseltti ve grup etabını lider olarak tamamladı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. 8 puanda kalan Slavia Prag ise 8 puanla 3. sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.

TARİHİNDE İLK KEZ!

Demir Grup Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa organizasyonunda son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

 

 

 

 

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