Demir Grup Sivasspor tarih yazdı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. ve son hafta maçında Slavia Prag ile Demir Grup Sivasspor, Çekya'da karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Sivasspor, ülke puanı için kritik önem taşıyan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve grubunu lider olarak tamamladı. Kırmızı - beyazlılar, bu sonucun ardından direkt olarak son 16 turuna yükseldi.
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nun 6. ve son haftasında Slavia Prag deplasmanına çıktı. Fortuna Arena'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve temsilcimiz büyük bir başarıya ulaştı.
Sivasspor, 28. dakikada penaltıdan Max Gradel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Slavia Prag ise 65. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 11'e yükseltti ve grup etabını lider olarak tamamladı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. 8 puanda kalan Slavia Prag ise 8 puanla 3. sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.
TARİHİNDE İLK KEZ!
Demir Grup Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa organizasyonunda son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.
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