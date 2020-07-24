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Spor

Demir Grup Sivasspor İzmir'de

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:01:53 -
Demir Grup Sivasspor İzmir'de

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe'ye konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hava yolu ile İzmir'e gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İzmir'e gitti.

Sivas ekibi, Adnan Menderes Havalimanı'ndan İzmir'de kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.

Karşılaşmada, hakem Ali Şansalan görev yapacak.

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