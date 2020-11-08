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Spor Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
Spor

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçından notlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:17:04 -
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçından notlar

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti.

Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü.


- Sivasspor'da eksikler


Ev sahibi Demir Grup Sivasspor müsabakaya, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode ve Mustapha Yatabare ilk 11'i ile başladı.

Sivas ekibinde Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Isaac Cofie, Claudemir De Souza, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga ve Ziya Erdal yedekler arasında şans bekledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.

Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, maç kadrosunda bulunmadı.

Öte yandan, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede localara kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.


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