Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde! Kas ve kemik sağlığı için takviye doğal vitaminler

Kemik erimesine karşı kemiklerinizi güçlü tutmak sağlıklı ve dengeli beslenme ile mümkün. Kemiklerinizin için iyi olan vitamin ve mineralleri öğrenin. Kemik sağlığı çok önemli. Peynir ve yumurta ise sağlığa çok faydalı. Peki kemik dostu besinler neler?

Kemik sağlığını korumak için beslenme önerileri

Dayanıklılığı ile vücudumuzun tüm yükünü taşıyan kemiklerimiz, zaman içerisinde yıpranarak zayıflayabilir. İlerleyen yaşlarda, kemik erimesi nedeniyle küçük bir darbede bile kırılabilirler. Oysa erken alınan tedbirler sayesinde yaşlılıkta daha güçlü kemiklere sahip olabilmek mümkün. Nasıl mı? Yöntem oldukça basit; sağlıklı ve güçlü kemikler için genç yaşlarda dengeli ve sağlıklı beslenin. Yediklerimiz ve içtiklerimizle kemik sağlığımıza katkıda bulunacak vitamin ve mineraller…

Demir gibi kemiklerin sırrı 7 besinde!

1-SU

Egzersiz öncesinde ılık su takviyesi yapmanız gerekiyor. Egzersiz yaparken vücudunuzun daha dinç olması içinse 15 dakikada bir olmak üzere 1 bardak su tüketmenizde fayda var. Ayrıca aktivite sırasında vücudunuzun kaybettiği sıvıyı sonrasında bol su içerek geri kazanabilirsiniz.

2-HURMA

Lif oranı yüksek besinler arasında yer alan hurma, egzersiz sırasında enerjinizin düşmesine engel oluyor. Hurmanın midedeki sindirimi yavaş olduğu için uzun süre tokluk hissi veriyor. İçerisindeki potasyum ise egzersiz sonrası oluşan kas kramplarını ortadan kaldırıyor.

3-PEYNİR

Peynirde bulunan kalsiyum, kemik kütlesi kaybının önüne geçiyor. Özellikle egzersiz yapan kişilerde sık rastlanan kalsiyum eksikliğinin önlenmesine de katkı sağlıyor.

4-YABAN MERSİNİ

Yaban mersininde bulunan antioksidan bileşenler, egzersiz sonrası oluşabilecek kas hasarlarının önüne geçiyor. Yaban mersini, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyve olduğu için egzersiz sırasında direncinizi artırmaya yardımcı oluyor.

5-YUMURTA

Günlük hayatta çok sık tüketilen yumurta, kas kazanımı sağlayan amino asitlere sahip bir besin. Yumurta, gücünüzü artırmasının yanı sıra sizi tok tutuyor. Ayrıca kilo vermeye yardımcı oluyor.

6-KAHVE

Egzersiz öncesinde kahve tüketerek egzersiz sürenizi uzatabilirsiniz. Egzersiz öncesi tüketilen 1 fincan kahve, kas yapımına yardım ederken kas yaralanması riskini de en aza indiriyor.

7-YER FISTIĞI

Egzersiz öncesinde yer fıstığı tüketmek, kas gücünüzü ve dolayısıyla performansınızı artırıyor. Yer fıstığı, içerisinde bol miktarda magnezyum bulunduran bir besin olduğu için egzersiz sırasında ve sonrasında oluşacak krampları da engelliyor.

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