Ege Tıknaz'a dev talipler: Beşiktaş’ın kapısı kuyruk oldu!
Beşiktaş’ın genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz için devler rekabete girdi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Siyah-Beyazlıların kapısını çalacaklar.
Beşiktaş’ın gelecek vaadeden isimlerinden Demir Ege Tıknaz’ı birçok kulüp izlemeye aldı. Resmi girişimlerin yakın dönemde başlaması düşünülen isim için birçok dünya devi sıraya girdi.
Avrupa büyükleri onu istiyor!
Avrupa’nın birçok büyük kulübü Ege Tıknaz için kuyruğa girdi. Marsilya, Lille, Borussia Dortmund, Tottenham ve Aston Villa’nın yanı sıra Lens’in de oyuncuyu izlediği öğrenildi.
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