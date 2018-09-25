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Demir ağların altın çağı! 'Kara tren'den yüksek hızlı trenlere...

Anadolu'nun çelik rayları 162 yıl önce "kara tren"le tanışırken Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımlarla genişleyen Türk demiryolu ağında, 2003 yılından sonra başlayan yeni modernleşme döneminde demiryolu ağına, yolcu taşımacılığında hızlı ve konforlu hizmet sunulan yüksek hızlı trenler (YHT) katıldı.

25 Eylül 2018 Salı 12:01
Demir ağların altın çağı! 'Kara tren'den yüksek hızlı trenlere...

Anadolu'nun çelik rayları 162 yıl önce "kara tren" olarak da bilinen buharlı trenle tanışırken Cumhuriyetin ilk yıllarında yatırımlarla genişleyen Türk demiryolu ağında, 2003'ten sonra yolcu taşımacılığında yüksek hızlı trenlerle (YHT) hızlı ve konforlu hizmet sunulan yeni bir döneme girildi.

AA muhabiri, Demiryolu Haftası dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'ndan bugüne demiryolu ağlarının gelişim sürecini derledi.

Osmanlı döneminde, Avrupa'da buhar gücünün demiryollarında kullanılmaya başlanmasından 26 yıl sonra 1856'da çelik ağlarla tanışıldı. Türk demiryolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 162 yıl önce ilk demiryolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattına kazma vurulmasıyla başladı.

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne, yabancı şirketlere ait 2 bin 282 kilometrelik normal genişlikte hat ve 70 kilometrelik dar hat ile devlet yönetiminde bin 378 kilometrelik normal genişlikte hat kalırken, bu hatlarda saatte yaklaşık 40 kilometre hıza çıkabilen buharlı trenler hizmet veriyordu. Daha sonra bunların yerini ortalama 60 kilometre hız yapabilen konvansiyonel trenler aldı.

DEMİR AĞLARIN ''ALTIN ÇAĞI''

Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yatırımlarına verilen önem ''Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan'' dizeleriyle Onuncu Yıl Marşı'na da yansırken, bu dönem Türk demiryolları tarihinde ''altın çağ'' olarak nitelendirildi. 2. Dünya Savaşı'na kadar büyük bir hızla sürdürülen demiryolu yapımı, savaş nedeniyle 1940'lardan sonra yavaşladı.

1923-1950 arasında yapılan 3 bin 578 kilometrelik demiryolunun 3 bin 208 kilometresi 1940'a kadar tamamlandı. Türkiye'de 1950 sonrasında ise karayolu yatırımları hız kazandı. Bu politikanın sonucu olarak da 1950-1980 arasında yılda sadece 30 kilometre yeni çelik hat yapılabildi.

TÜRKİYE HIZLI TREN AĞLARIYLA DONATILIYOR

Demiryollarında 2003 sonrası yeni bir döneme girildi. Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Ankara-Konya koridorlarını kapsayan çekirdek yüksek hızlı demiryolu ağının oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlendi. Yüksek hızlı ve konvansiyonel yol yapımının yanı sıra, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında yapılan demiryollarının 10 bin kilometreden fazlası yenilendi.

Türkiye, projelerin hayata geçirilmesiyle hızlı trenlerle bu dönemde tanıştı. İlk YHT, 2009'da Ankara-Eskişehir hattında hizmete alındı. Saatte 250 kilometrelik hızla işletilmeye başlanan hatta, seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya düştü.

YHT'ler daha sonra saatte 300 kilometre hızla ulaşılabilen Ankara-Konya, Ankara-İstanbul (Pendik) ve İstanbul-Konya arasında hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin dört bir yanı hızlı tren (HT) ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarıyla birbirine bağlanırken, şu ana kadar bin 213 kilometre YHT hattının yapımı tamamlandı. 3 bin 324 kilometrelik YHT ve HT hattının inşası devam ediyor. Bununla birlikte 5 bin 395 kilometrelik YHT ve HT hattının etüt-proje çalışmaları sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 15 il yüksek hızlı trenle tanışacak.

Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattında inşa çalışmaları hızla devam ederken, 2019'da Polatlı Uşak hattının inşasının tamamlanması planlanıyor.

Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesiyle Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu projesinin en önemli halkalarından biri olan Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattında altyapı çalışmaları sürerken projenin bu yılın sonunda tamamlanarak 2019'da test sürüşlerine başlanması ve aynı yılı içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla (Niğde) ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarında da inşa çalışmalarına devam ediliyor.

Kayseri-Yerköy YHT, Halkalı-Kapıkule HT, Aksaray-Ulukışla (Niğde)-Yenice (Mersin) HT, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya HT ve Sivas-Malatya HT hatları ile Asya-Avrupa arasında demiryolu trafiğini destekleyecek önemli bir proje olan Gebze-Sabiha Gökçen Havaalanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü Yüksek Hızlı Tren hatlarının yapım çalışmalarına başlanması planlanıyor.

TCDD, istasyonlarının şehir içinde yer alması nedeniyle uçak yolculuğuna göre daha hızlı ulaşım sağlayabilen hızlı trenlerle tekrar demiryollarında ''altın çağı''na dönmeyi hedeflerken 2003 yılında 483 milyon lira olan demiryolu yatırımı, 2018 yılında 14,2 milyar liraya ulaştı.

Ülkenin dört bir yanı demir ağlarla örülürken TCDD'nin kent içi toplu taşımacılığında raylı sistemin geliştirilmesi için yerel yönetimlerle işbirliği yapmasıyla önemli projeler de hayata geçirildi.

İstanbul'un ulaşım sorunu açısından önemli projelerden olan Marmaray ile Asya-Avrupa kıtaları denizin altından modern demiryolu sistemi ile birbirine bağlandı. 2013'te hizmete alınan Marmaray ile taşınan yolcu sayısı 300 milyona yaklaştı.

TCDD'nin 2023 hedefleri çerçevesinde 6 bin kilometre ilave demiryolu yaparak demiryolu ağının 31 bin kilometreye çıkartılması planlanıyor. Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20'ye, yolcu taşımacılığında ise yüzde 15'e ulaşılması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 12:01
  1. Osmaniye
  2. Kırıkkale
  3. Karaman
  4. Aksaray
  5. Yozgat
  6. Uşak
  7. Sivas
  8. Niğde
  9. Nevşehir
  10. Manisa
  11. Malatya
  12. Konya
  13. Kayseri
  14. Kars
  15. İzmir
  16. İstanbul
  17. Mersin
  18. Gaziantep
  19. Eskişehir
  20. Bursa
  21. Bilecik
  22. Aydın
  23. Antalya
  24. Ankara
  25. Afyon
  26. Adana
  27. Türkiye Demiryolu ağı
  28. kara tren
  29. Yüksek hızlı tren
  30. YHT
  31. Tarihsel gelişim
  32. demir ağların altın çağı
  33. demiryolu ulaşımı

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  • SİZ HİÇ TİRENİN LASTİĞİNİN PATLADIĞINI GÖRDÜNÜZMÜ BİZE OTOBÜSSATANLAR AĞIR YÜKLERİ TİRENLEN GEMİYLEN TAŞIYO SİZ HİÇ TİRENİN LASTİĞİNİN PATLADIĞINI GÖRDÜNÜZMÜ BİZE OTOBÜSSATANLAR AĞIR YÜKLERİ TİRENLEN GEMİYLEN TAŞIYO 51 dk önce
    BUNUN 250 KM HIZLAN ÇİNDENLONDURAYABURADAN GİTMESİNİN TESMİNİ KOYARMISINIZ SAYIN AKİT GAZETESİ BAZI MALAR BELKİ DAHAİYİ ANLAR OTOBÜS ÜRETİCİLERİNE BU MİLETİ SOYDURANLARI DAHA İYİ GÖRÜRLER AMASIFIROTOBÜS BİRMİLYON 3 BİN TL TİREN BİKERE YATIRIM 250 KM HIZLAN GİDİYO
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