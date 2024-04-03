DEM'in Abdullah Zeydan yürüyüşünde bir tek İmamoğlu yoktu!
PKK terör örgütü ve DEM'in "sokağa çıkın" çağrısıyla Van'ı ateş çemberine döndüren terör sevicilere DEM'li yetkililer yürüyüşle destek verdi.
Dünden beri sokakları ateşe veren vandallara destek yürüyüşüne; Leyla Zana, Başak Demirtaş, Sırrı Sakık, Tülay Hatimoğluları, Tüncer Bakırhan, Cengiz Çandar ile birlikte TİP'li Erkan Baş da katıldı.
Yürüyüş boyunca "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözlerinin sahibi Abdullah Zeydan lehine slogan atıldı.
Yürüyüşte DEM'lilerin desteklediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmayışı sosyal medyada DEM'li seçmenler tarafından eleştirildi.
Öte yandan YSK mazbatanın yeniden Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.
Gündem
Bundan belediye başkanı olur mu? Abdullah Zeydan teröristbaşının doğum gününü de açık açık kutlamış!