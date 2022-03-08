Demet Evgar kimdir, Demet Evgar nereli kaç yaşında? Demet Evgar hayatı biyografisi:
Demet Evgar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından iyi niyet elçisi seçildi. Demet Evgar’ın BM barış elçisi seçilmesinden sonra Demet Evgar kimdir, Demet Evgar nereli kaç yaşında? Demet Evgar mesleği ne? soruları da sorulmaya başlandı. İşte Demet Evgar'ın hayatı...
Demet Evgar 18 Mayıs 1980 tarihinde Manisa’da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta “Takanlar ve Takılanlar” ve “Ayşegül Hindistan’da” adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı.
Demet Evgar hangi film ve dizilerde oynadı?
Filmografi
Yedi Numara (2000) Yeliz
Aslı ile Kerem (2002) Yeliz
Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya
Çınaraltı (2003) Nilüfer
Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan
Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem
Banyo (2005)
Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker
Erkekler Ağlamaz (2006)
Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep
Güneşi Gördüm (2009) Havar
2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke
2010 Vay Arkadaş Nil
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin
2015 Yok Artık! Ceyda
2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)
Demet Evgar tiyatro oyunları
39 Basamak
Anna Kareninna
Geca Mevsimi
Ayşegül Hindistan'da
Takanlar ve Takılanlar
Aşk Çemberi
Kadınlar da Savaşı Yitirdi