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Demet Akalın'ın evinde haciz işlemi yapıldı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sahibi olduğu Martaş Lojistik'in borçları nedeni ile Demet Akalın yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:32
Demet Akalın'ın evinde haciz işlemi yapıldı

Şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a ait Martaş Nakliyat'ın borçları nedeni ile Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapılıyor. Haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi yapıyor.

36 MİLYON LİRA ALACAKLI

Hürriyet'in haberine göre; Kurt ailesine ait şirketin, piyasaya ve bankalara 150 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. 36 milyon liraya yakın Turkuaz Petrol AŞ, bir süre önce haciz kararı aldı.

Alınan haciz kararı gereği bu sabah Demet Akalın ve Okan Kurt'un yaşadığı evde gidildi. Haczedilen eşyalar, kamyona yükleniyor. Haczedilen eşyalar arasında, televizyon, bilgisayar gibi bir dizi ürün bulunuyor.

Alacaklı şirketin avukatı Mustafa Büyükbaş, borçluların mal kaçırdığı iddiasında bulunurken, "Çok sayıda TIR ve çok değerli konumdaki Hadımköy'deki gayrimenkulün, yakınlarının üzerine kaydedildiğini tespit ettik. Bu tespit sonrası, mahkeme kararı ile bu varlıkların üzerine de haciz konuldu" dedi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:32
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