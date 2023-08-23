Demet Akalın'ın "Çanakkale yangını" paylaşımı gündem oldu!

Türkiye bir yangın felaketiyle daha karşı karşıya. Manavgat yangını akıllardan silinmezken, Çanakkale'de dün başlayan yangın vatandaşlarda korkuya neden oldu.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, 2'nci gününde de devam ediyor. Canla başla mücadele veren ekipler, bir an olsun bölgeden ayrılmıyor.

Yangının bir an önce kontrol altına alınması beklenirken, ünlü isimlerin bazılarından yangın paylaşımları geliyor. Bu isimlerden biri de Demet Akalın.

Yazım şekli ve konuşma tarzıyla sık sık gündem olan Demet Akalın, Çanakkale yangınını Twitter hesabında ele aldı.

6,7 milyon takipçili hesabından bir yangın paylaşımını alıntılayan Akalın, "Lazerle yakılmıyorsa yukardan ben bir şey bilmiyorum" yorumu aktardı.

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Akalın'ın o paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Bir diğer yandan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, Demet Akalın ile aynı fikri savunmaya devam ediyor.