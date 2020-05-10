Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım! Hemen geri vites yaptı
Koronavirüsle başarılı bir şekilde mücadele eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medyada eleştiren Demet Akalın geri vites yaptı
İlgileri üzerine çekmek isteyen Demet Akalın sosyal medyada Sağlık Bakanı’na “Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölürüz tahminen?” diye sordu.
Demet geri vites yaptı
Akalın’ın bu sorusu herkesi şoke etti. Bu sorunun gündem olmasının ardından ise Akalın paylaşımını sildi.