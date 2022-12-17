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Medya Demet Akalın'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu...
Medya

Demet Akalın'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu...

Geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için yurt dışına çıkan Demet Akalın'ın bir öğrenciye prefabrik ev yaptırmak için sponsor araması tepki çekti. "Amerika'ya gidiş dönüş paran bu evden daha iyisini yapıyor, ayıptır" diyen takipçisine cevap veren Akalın, "Yazdıklarından utan, günlerdir para topluyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:22:00 - 2022-12-17 17:23:44
Demet Akalın'dan flaş karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu...

Geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için yurt dışına çıkan Demet Akalın'ın bir öğrenciye prefabrik ev yaptırmak için sponsor araması tepki çekti. "Amerika'ya gidiş dönüş paran bu evden daha iyisini yapıyor, ayıptır" diyen takipçisine cevap veren Akalın, "Yazdıklarından utan, günlerdir para topluyorum" dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı'da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvadı. Günlerdir ekonomik zorluklar içinde büyüyen Mehmet için para toplayan Akalın, son paylaşımıyla tepki çekti.

EV YAPTIRMAK İÇİN SPONSOR ARIYOR

Günlerdir öğrenci için arkadaşlarından yardım toplayan ve bunları sık sık Instagram hesabından paylaşan Akalın, gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet'in evini yaptırmak için hazırlıklara başladı. Tadilat masraflarının fazla olduğunu gören Akalın, prefabrik ev yaptırılması için Twitter'dan paylaşım yaparak yardım istedi. İstediği evin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Mehmet kardeşimiz için bu evden yaptırmak lazım sponsor bulursak süper olur" ifadelerini kullandı.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Akalın'ın sponsor aramak için yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Şarkıcının yoğun konser maratonuna dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bir konser parasına şu evi yaptırırsın" ve "Siz sponsor olun ve bizi utandırın" yorumları yaptı.

Şarkıcının geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'le Amerika'ya giderek alışveriş yapmasını hatırlatan kullanıcılar, tepkilerini dile getirince şarkıcıdan da cevap gecikmedi. Bir takipçisinin "Geçen hafta ABD'den resim atıyordun. Senin gidiş dönüş parana bu evden daha iyisini yapacağına inancımız tam. Sponsor arayarak gülünç duruma düşürmeyin kendinizi. Ayıptır" yorumu yapıldı.

 

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