Demet Akalın'dan dikkat çeken İstanbul-İzmir otoyolu paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan İstanbul - İzmir otoyolunu kullanan Demet Akalın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Demet Akalın, İstanbul- İzmir otoyolunu kullananlar arasındaydı. Akalın, otoyola olan hayranlığını sosyal medya hesabından paylaştı. Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul - İzmir otoyolunu kullandı. Akalın, bu seyahatinden dolayı yaşandığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "2 saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol! Pahalı denildi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize." Akalın, yazısına nazar boncuğu simgesi ve Türk bayrağı koymayı da ihmal etmedi. İşte Akalın'ın o paylaşımı:

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