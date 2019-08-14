Demet Akalın'dan dikkat çeken İstanbul-İzmir otoyolu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açılışı yapılan İstanbul - İzmir otoyolunu kullanan Demet Akalın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:39
Şarkıcı Demet Akalın, İstanbul- İzmir otoyolunu kullananlar arasındaydı. Akalın, otoyola olan hayranlığını sosyal medya hesabından paylaştı.
Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan İstanbul - İzmir otoyolunu kullandı.
Akalın, bu seyahatinden dolayı yaşandığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:
"2 saatte dünya yol geldik. Dümdüz yol! Pahalı denildi de İtalya'da otobanlar adım başı para. Sadece bilginize." Akalın, yazısına nazar boncuğu simgesi ve Türk bayrağı koymayı da ihmal etmedi.
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