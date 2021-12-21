Demet Akalın'dan bomba "dolar" yorumu! Hepsi aklımda
Şarkıcı Demet Akalın, dolarda yaşanan sert düşüşle ilgili "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın, dolarda yaşanan sert düşüşle ilgili "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" diyerek marketteki fiyatları kontrol edeceğini belirtti.
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide alınacak yeni tedbirleri açıklamasıyla son buldu.
18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, aniden düşüşe geçerek 12 liranın altına kadar geriledi.
Dolardaki düşüş, sanat camiasında da yorumlandı.
Ünlü sanatçı Demet Akalın, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" dedi.
"Sabah marketleri teftişe gidiyorum"
Kurdaki yükselişle birlikte marketlerde yaşanılan fiyat artışına da değinen Akalın "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda" dedi.