Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! 12 bin dolara serum mu olur?

Şarkıcı Demet Akalın, ABD'nin farklı eyaletlerine yaptığı seyahat sonrası, Amerika'daki sağlık hizmetlerinin pahalılığını eleştirdi. Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'da 12 bin dolar olan serum fiyatına tepki gösteren Akalın, Twitter hesabından "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli…" paylaşımı yaptı.