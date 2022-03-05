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Gündem Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! 12 bin dolara serum mu olur?
Gündem

Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! 12 bin dolara serum mu olur?

Bir süre ABD'de tatil yapan Demet Akalın, acilde serum taktırma ücretinin 12 bin dolar olmasını eleştirerek Türkiye'deki sağlık çalışanlarını övdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:19:00 -
Demet Akalın açtı ağzını yumdu gözünü! 12 bin dolara serum mu olur?

Şarkıcı Demet Akalın, ABD'nin farklı eyaletlerine yaptığı seyahat sonrası, Amerika'daki sağlık hizmetlerinin pahalılığını eleştirdi. Acil bir sağlık durumu olduğunda dudak uçuklatan fiyatlarla tedavi imkanı sunan Amerika'da 12 bin dolar olan serum fiyatına tepki gösteren Akalın, Twitter hesabından "Amerika'da acile girsen de serum taktırmak 12 bin dolar! Onun için diyeceğim o ki, doktor, hemşireler, bakıcılar, hastanelerimiz kıymetli…" paylaşımı yaptı.

 

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Yorumlar

Nur

Ttb hariç oraya bağlı doktorlar kıymetli değil iç kurdu
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