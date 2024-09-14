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Spor Demek ki para her şeyi çözmüyormuş... Guardiola'nın başı dertte!
Spor

Demek ki para her şeyi çözmüyormuş... Guardiola'nın başı dertte!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 13:53:00 -
Demek ki para her şeyi çözmüyormuş... Guardiola'nın başı dertte!

"Başarımızın sırrı para" diyerek en iyi oyuncuları aldıklarını itiraf eden Pep Guardiola, teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile büyük bir dertle cebelleşiyor. City'nin küme düşmesi bile gündemde...

Manchester City, mali kuralları ihlal ettiği iddiasıyla büyük bir davayla karşı karşıya. Kulüp, önümüzdeki hafta başlayacak davada 115 kez mali kural ihlali yapmakla suçlanıyor.

Mahkemeden çıkacak karar, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı bir yılın ardından, City'nin geleceği için ciddi sonuçlar doğurabilir.

İddialar, kulübün 2009-2018 yılları arasında oyuncu maaşları, menajer ücretleri, gelir kaynaklarının gizlenmesi, sponsor gelirlerinin şişirilmesi ve mali raporların yanlış beyan edilmesi gibi birçok konuda kuralları ihlal ettiğini öne sürüyor. Eğer mahkemede suçlu bulunursa, Manchester City'nin puan silme veya küme düşürülme gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

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