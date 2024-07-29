DEM'de 'Pençe kilit' paniği! Teröristlere kalkan olmaya gittiler!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nın planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğine Kasım ayında tamamlanmasıyla PKK'nın dağlık alandaki yapılanmalarına kışa girmeden önce son vermeyi amaçladıklarını açıklamışlardı. Başarıyla yürütülen operasyonlardan rahatsız olan DEM Partili bir heyet, teröristlere kalkan olmak ve bölgede propaganda yapmak için Erbil ve Süleymaniye'ye gitti.

Pençe Kilit Harekatı'nın planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğine dikkat çeken Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" ifadelerini kullanmışlardı. TSK'nın bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik terör operasyonlarından rahatsız olan DEM Partili bir heyet, teröristlere kalkan olmak ve bölgede propaganda yapmak için Erbil ve Süleymaniye'ye ziyarette bulundu.

IRAK'IN KUZEYİ VE SURİYE'DE PKK'YA AĞIR DARBE

MİT ve Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyi ve Suriye bölgesindeki terör operasyonları PKK'ya çok ağır darbe vurdu. Sadece son bir haftada sınır ötesinde 125 terörist öldürüldü.

KİLİT KASIM AYINDA KAPANACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ile Kandil'in bağı kesilecek. Tüm alanı kontrol altına alacağız" diyerek, Pençe- Kilit harekâtının kasım ayında tamamlanacağını duyurdu.

TERÖRİSTLERE KALKAN OLMAK İÇİN ERBİL VE SURİYE'YE ZİYARET

Kandil ile Suriye arasındaki terör kilidinin kapanmak üzere olması DEM Parti'yi harekete geçirdi. DEM ve HDP'li bir heyet, teröristlere kalkan olmak bölgede propaganda yapmak için Erbil ve Süleymaniye'ye gitti.

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BÖLGEDEKİ SİYASİ PARTİLERDEN RANDEVU İSTEDİLER

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in de yer aldığı heyet, teröristlere yönelik operasyonlarla ilgili bölgedeki siyasi partilerle görüşmek için randevu istediler.

DEM'li Aslan, operasyonlar ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın durumunu çözüm sürecinin yeniden başlatılması gibi konuları gündeme getirdiklerini ve Kuzey Irak'taki siyasi partilerden randevu istediklerini ifade etti.

30 YILDIR GİRİLEMEYEN BÖLGELERE MEHMETÇİK GİRDİ

Milli Savunma Bakanı Güler, geçen gün yaptığı açıklamasında PKK'nın 30 yıldır girilemeyen bölgelerine girildiğinin altını çizerek, "Öyle tüneller yapılmış, öyle mağaralar bulunuyor ki bölgede onların tümünün nerede olduğu tespit ettik. Ona ilişkin çalışmaları başlattık. Maalesef burada askerimizi en çok zorlayan hava şartları oluyor. Hava şartlarına rağmen tek askerimizin burnu kanamadan operasyonu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.