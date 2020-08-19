Demba Ba'dan takdir toplayan Uygur Türkleri açıklaması

Medipol Başakşehir futbolcusu Demba Ba, BBC'ye röportaj verdi. Tüm dünyanın Uygur Türkleri için birleşmesini istediğini dile getiren Demba Ba, "Dünyanın geri kalanının Müslümanları savunduğunu, Müslümanlar için birleştiğini ne zaman göreceğiz?" dedi.

Adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu söyleyen Demba Ba, "Futbolcuların bir araya gelerek bunun için mücadele ettiğini biliyorum. Adalet için savaşmak isteyen futbolcular olduğunu biliyorum. Müslüman, Budist, Hristiyan veya farklı bir inanç olsun, fark etmez. Sporcuların sahip olduğunu bilmediğimiz bir gücü var. Eğer bir araya gelir birleşirsek, her şey değişmeye başlar." diye konuştu.