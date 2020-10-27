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Gündem Demba Ba’dan Fransız gazeteciye tokat gibi cevap!
Gündem

Demba Ba’dan Fransız gazeteciye tokat gibi cevap!

İslam ve müslüman düşmanlığı Fransa'da artmaya devam ederken, Fransız bir gazetecinin provokasyon niteliğinde sorduğu soruya, Medipol Başakşehir futbolcusu Dembaba ders niteliğinde bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:37:00 - 2020-10-27 12:51:41
Demba Ba’dan Fransız gazeteciye tokat gibi cevap!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İstanbul'da PSG'yi konuk edecek olan Medipol Başakşehir'in başarılı golcüsü Demba Ba'dan Fransız gazeteci Pierre Menes'e derslik cevap. Senegalli forvet, kritik maç öncesi Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Menes'e, “Endişelenme, Parisliler İstanbul'da güvende olacak” dedi.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Tokat gib cevap

Medipol Başakşehir’de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak “Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar. Bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir.” yorumu yaptı.

6 yıl önce PSG’yi yenmişti

Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014’ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

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Yorumlar

hülya

menfaat meselesi.tezgahı nereye açtığına bakar.
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