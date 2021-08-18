  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boris Johnson için karantina önerisi
Demba Ba ayrıldı! Sadece 47 dakika sürdü
Bakırköy'de korkutan yangın! Dumanlar çevreyi sardı
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin kaçtığı ülke belli oldu
Spor Demba Ba ayrıldı! Sadece 47 dakika sürdü
Spor

Demba Ba ayrıldı! Sadece 47 dakika sürdü

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Lugano takımından ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:03:00 -
Demba Ba ayrıldı! Sadece 47 dakika sürdü

Süper Lig'de Beşiktaş , Göztepe ve Başakşehir formalarıyla önemli işler yapan Demba Ba, yaz aylarında transfer olduğu İsviçre ekibi Lugano ile yollarını ayırdı.

Başakşehir ile olan sözleşmesinin feshi sonrası Haziran ayı içinde Lugano kadrosuna katılan Demba Ba'nın birkaç haftalık Lugano macerası sona erdi. RSI Sport'un haberine göre kulübün sahiplerinin değişmesi ile proje anlamında da bir değişiklik bekleniyor ve Demba Ba da bu süreç nedeniyle takımdan ayrıldı. 36 yaşındaki oyuncunun Paris'teki evine döndüğü aktarıldı.

Demba Ba, şu ana kadar Lugano ile çıktığı 3 maçta toplam 47 dakika süre alabilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay