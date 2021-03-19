Demans nedir? Demans belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?
Demans, beynin başta hafıza fonksiyonları olmak üzere diğer kabiliyetlerinin bozulmasıyla meydana gelen bir beyin hastalığıdır. Demansın, günlük hayattaki davranışlara tesir edecek şekilde kendini gösterebilir. Peki, demans hastalığının belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?
Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu olarak tanımlanır. Demansın birçok çeşidi bulunmaktadır. Demans, pek çok insanın geçirebileceği hastalık türlerindendir. Demans hakkında daha çok bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…
Demansın belirtileri nelerdir?
Demansın birçok belirtisi olmasına rağmen genellikle aşağıdaki belirtilerden en az ikisinin bulunması gerekir…
1-Bellek bozukluğu
2-Konuşma bozukluğu
3-Dikkat bozukluğu
4-Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü
5-Görsel algı bozukluğu
Demans türleri nelerdir?
1-Alzheimer hastalığı
2-Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans
3-Parkinson hastalığına bağlı demans
4-Lewy cisimcikli demans
5-Frontotemporal demans
6-Creutzfeld-jacob hastalığı
7-Normal basınçlı hidrosefali
8-Hungtington hastalığı
9-Wernike-Korsakoff sendromu
10-Tümör
11-Menenjitler
12-Sifiliz
13-AIDS
14-Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)
15-Hormon hastalıkları
16-Kan hastalıkları (Anemi)