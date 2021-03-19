Demans nedir? Demans belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?

Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu olarak tanımlanır. Demansın birçok çeşidi bulunmaktadır. Demans, pek çok insanın geçirebileceği hastalık türlerindendir. Demans hakkında daha çok bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Demansın belirtileri nelerdir?

Demansın birçok belirtisi olmasına rağmen genellikle aşağıdaki belirtilerden en az ikisinin bulunması gerekir…

1-Bellek bozukluğu

2-Konuşma bozukluğu

3-Dikkat bozukluğu

4-Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü

5-Görsel algı bozukluğu

Demans türleri nelerdir?

1-Alzheimer hastalığı

2-Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans

3-Parkinson hastalığına bağlı demans

4-Lewy cisimcikli demans

5-Frontotemporal demans

6-Creutzfeld-jacob hastalığı

7-Normal basınçlı hidrosefali

8-Hungtington hastalığı

9-Wernike-Korsakoff sendromu

10-Tümör

11-Menenjitler

12-Sifiliz

13-AIDS

14-Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)

15-Hormon hastalıkları

16-Kan hastalıkları (Anemi)