  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faruk Gergerlioğlu’nu Leyla Zana’ya benzetenler halt etmiş! Hadi bir an için o yıllara dönelim…

Bu sözler Kemalist Ayşenur Arslan’a ait! 'Demirtaş terörden uzak biri'

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Soner Yalçın’dan CHP’lilere ters köşe!

Türkiye bekliyor! Erdoğan çarşamba günü açıklayacak

Yunanistan'dan insanlık dışı hareket! Kelepçeleyip ölüme attılar

Biden ile Putin arasındaki 'katil' gerilimine ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama: Çok şık bir cevap verdi

İmamoğlu akıllanmıyor! Pervin Buldan'a şimdi de 'Nevruz' telefonu

Vatandaşa hizmeti heykel sananlar kuduruyor! Çukurova Havalimanı'nın birinci etabı 2022'de açılacak

Rusya'dan savaş açıklaması

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Sağlık Demans nedir? Demans belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?
Sağlık

Demans nedir? Demans belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?

Demans, beynin başta hafıza fonksiyonları olmak üzere diğer kabiliyetlerinin bozulmasıyla meydana gelen bir beyin hastalığıdır. Demansın, günlük hayattaki davranışlara tesir edecek şekilde kendini gösterebilir. Peki, demans hastalığının belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:18:00 -
Demans nedir? Demans belirtileri nelerdir ve demans türleri nelerdir?

Demans, hafızayı, düşünmeyi ve sosyal becerileri etkileyen bir grup semptomu olarak tanımlanır. Demansın birçok çeşidi bulunmaktadır. Demans, pek çok insanın geçirebileceği hastalık türlerindendir. Demans hakkında daha çok bilgi edinmek isterseniz haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Demansın belirtileri nelerdir?

Demansın birçok belirtisi olmasına rağmen genellikle aşağıdaki belirtilerden en az ikisinin bulunması gerekir…

1-Bellek bozukluğu

2-Konuşma bozukluğu

3-Dikkat bozukluğu

4-Bir duruma veya konuya karar verme güçlüğü

5-Görsel algı bozukluğu

Demans türleri nelerdir?

1-Alzheimer hastalığı

2-Damar tıkanıklığa bağlı (vasküler) demans

3-Parkinson hastalığına bağlı demans

4-Lewy cisimcikli demans

5-Frontotemporal demans

6-Creutzfeld-jacob hastalığı

7-Normal basınçlı hidrosefali

8-Hungtington hastalığı

9-Wernike-Korsakoff sendromu

10-Tümör

11-Menenjitler

12-Sifiliz

13-AIDS

14-Vitamin eksiklikleri (B12, B1, B6 eksiklikleri)

15-Hormon hastalıkları

16-Kan hastalıkları (Anemi)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor
Dünya

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

Stratejist yazar Haluk Özdil, ABD'nin Irak'ta gizlice yürüttüğü faaliyetler olduğunu belirterek Papa'nın düzenlediği ziyaretin bir arka plan..
19.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'
Gündem

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kuyumculara yönelik 500 gram altın teminatı taslağına ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay