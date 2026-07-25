DEM Parti'nin yeni projesi: Evcil hayvan gibi evcil-pasif erkek!

Doğu ve Güneydoğu’da kronik işsizlik, yatırımsızlık ve anadilde eğitim gibi somut sorunlar çözüm beklerken; bölge siyasetinin "Erkeği Dönüştürme" adı altında yürüttüğü projeler sahadan sert tepki topluyor.

Güneydoğu’da yüz binlerce genç geleceksizlik, işsizlik ve ekonomik imkansızlıklar kıskacında çırpınırken, kendini bölgenin temsilcisi ilan eden yapılar halkın gerçeklerinden fersah fersah uzak bir illüzyonun peşinde koşuyor. Fabrikaların açılmadığı, yatırımların uğramadığı, gençlerin inşaat köşelerinde ya da gurbet yollarında harcandığı bir coğrafyada; tek gündem Batı'dan ithal "ekolojik cinsiyetçilik" ve "ideolojik dönüşüm" sloganları.

Demokratik Toplum Partisi ve çizgisindeki yapılar "Demokratik Toplumun İnşasında Erkeği Dönüştürme" adı altında düzenlediği atölyeler düzenleyip sosyal medyada bunu duyurdu. Paylaşımda;

“Demokratik Toplumun İnşasında Erkeği Dönüştürme” atölyelerini gerçekleştirdik.

Demokratik ve özgür bir toplumun inşası, erkek egemen zihniyetin değişimi ve kadın özgürlüğü temelinde ortak mücadelenin büyütülmesiyle mümkündür!'' denildi.

Klasik kadın haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini bile çoktan bir kenara bırakan yapılar; şimdi kedi muamelesi yaptıkları erkekleri "Dönüştürme" adı altında toplumun ve bireyin genetiğiyle oynayan bir ideolojik laboratuvar fantezisi yürütüyor.

Dalga konusu olsa da aslında plan son derece derin. Asıl hedefin bireysel kimliği ve eleştirel aklı törpülenmiş, yapının ideolojik doktrinine tamamen uymaya hazır uysal bir "yeni insan" tipi oluşturmak olduğu vurgulanıyor. Erkeğin geleneksel veya bireysel duruşu "egemen zihniyet" olarak etiketlenerek baskılanıyor ve yapıya koşulsuz biat eden bir profile evrilmesi isteniyor.

Aile, evlilik ve bireysel ilişkiler gibi toplumsal alanlar, doğrudan siyasi/ideolojik denetim mekanizmalarının kapsama alanına alınıyor. Bireylerin kendi yaşam kararlarını alması yerine, örgüt doktrininin belirlediği "makbul erkek" standartları dikte ediliyor.

Yani “Erkeği Dönüştürme” çalışmaları,, bireyi kendi öznesi olmaktan çıkarıp ideolojik bir çarkın dişlisi haline getirmeyi hedefleyen bir sosyal mühendislik projesi olarak öne çıkıyor.