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Gündem DEM Parti'nin başvurusu kabul edildi! İstanbul'da 52 aday yarışacak
Gündem

DEM Parti'nin başvurusu kabul edildi! İstanbul'da 52 aday yarışacak

Yeniakit Publisher
2024-02-20 21:59:00 -
DEM Parti'nin başvurusu kabul edildi! İstanbul'da 52 aday yarışacak

DEM Parti'nin adaylık başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte İstanbul'da yerel seçimlerde yarışacak aday sayısı 52'ye yükseldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) başvurusuyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı sayısı 52'ye ulaştı.

İstanbul İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, kentte daha önce 21 siyasi parti ve 30 bağımsız isim 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

DEM Parti ile birlikte sayı 52'ye yükseldi

DEM Parti'nin başvurusuyla birlikte aday sayısı 52'ye yükseldi.

İl Seçim Kurulunca hazırlanan aday teslim tutanağında, DEM Partisi adına İdil Uğurlu'nun bugün saat 16.55'te başvuruda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu tutanakta, başvuruya ilişkin incelemenin saat 17.14'te tamamlandığı kaydedildi.
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