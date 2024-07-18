DEM Partili Çiçek Otlu: Köpek saldırırsa ihbar etmeyin

Başıboş köpek sorunuyla ilgili düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifinin Komisyon'da görüşmeleri başladı. Görüşmeler sürerken onlarca acılı ailenin gözyaşlarını görmeyen muhalefet cephesi ise başıboş köpeklerin yanında yer aldı.

Komisyon sürecinde her türlü tehditlerde bulunan DEM Partililerden ise akıl dışı öneriler gelmeye devam ediyor. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu yaptığı açıklamada, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve tehlike yaşayan insanları bu durumu ihbar etmemeleri konusunda uyardı.

Otlu, yasayı “ölüm yasası” ve “katliam yasası” olarak nitelendirerek, toplumu bölmeye çalıştıklarını ve halkı ihbarcılığa teşvik ettiklerini ileri sürdü. Otlu, sokakta mücadele edeceklerini ve yasayı durduracaklarını belirtti.

Yasa teklifinin geri çekilmesi gerektiğini savunan Otlu, tüm milletvekillerinin bu yasaya “hayır” demesi gerektiğini ifade etti.

DEM Partili vekil açıklamalarında şunları söyledi:

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“Kesinlikle halkımız bu hayvanlardan rahatsız olduğu konusunda herhangi bir yere bir başvuruda bulunup ya da herhangi bir ihbarda bulunmamalı. Çünkü toplumdaki komşuluğu da böyle bitirmek istiyorlar. İhbarcılığa da özendirecekler. Halkımız o yüzden yapılmak istenen kutuplaştırma siyasetine, kamplaşma siyasetine gelmemeliler.”