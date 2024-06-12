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Siyaset DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Bayram ağzı işsiz bıraktılar
Siyaset

DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Bayram ağzı işsiz bıraktılar

Yeniakit Publisher
2024-06-12 16:52:00 - 2024-06-12 16:53:18
DEM Partili belediyede işçi kıyımı! Bayram ağzı işsiz bıraktılar

Şanlıurfa'da Suruç Belediyesi'ni kazanan DEM Parti bayrama sayılı günler kala işçileri ekmeğinden etmeyi sürdürüyor.

Güvenlik soruşturması bahanesiyle 8 kadrolu personel daha DEM'li Suruç Belediyesi'nden işten çıkartıldı. Seçimi kazanan belediye yönetiminin 2 ayda işten çıkarttığı işçi sayısı 77'ye yükseldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde seçimleri kazanan DEM Partili belediyede işçi kıyımı devam ediyor. Daha önce 69 sözleşmeli işçinin işine son veren belediye, bu defa da sırasıyla 5 ve 3 olmak üzere 8 kadrolu personeli işten çıkarttı.

Akıllara durgunluk veren gerekçe!

Suruç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele verilen resmi yazıdaki işten çıkartma gerekçesi ise akıllara durgunluk verdi. Yazıda, “(7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununu ve kanunun uygulama yönetmeliği doğrultusunda yapılacak araştırma soruşturma neticesinde adı geçen ile ilgili olarak olumsuz bir durumun tarafımıza bildirilmesi halinde atama iptal edilir.) denildiğinden işe alınan 5 kadrolu işçinin (Şoför) özlük dosyalarında yapılan incelemeler sonucu güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu” ibaresinin yer alması dikkat çekti.

“Oğlumun ismi Recep Tayyip diye çıkartmış olabilirler”

Kayyım döneminde işe girerek 8 yıldır çalıştığını söyleyen Müslüm Körken, işten çıkartılmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
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"Bu sabah uyandığımda beni, aradılar, gel senin belediyede işin var dediler. Ben oraya gittiğimde bana bir zarf verdiler. Dediler senin çıkışın vermişiz. Nedeni nedir söylemediler. Ben zarfımı aldım, baktım beni direkt işten çıkartmışlar. Düşündüm taşındı, 5 çocuk babasıyım. Benim bir çocuğumun ismi Recep Tayyip, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için onun ismini koydum. Belki de onun için işten çıkartmışlar"

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