DEM Parti'de İstanbul belirsizliği sona erdi! YSK açıklama yaptı
DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda geç kaldı. Başvurunun 17.01'de yapıldığı açıklandı. Konuya ilişkin olarak YSK'dan bir açıklama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona buldu.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu Bürosu'na gelen DEM Parti avukatı, başvurularının kabul edildiğini ve başvuru süresiyle ilgili bir problem olmadığını söyledi.
Adliye önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınan parti avukatı, başvuruyu saat 17.00'den önce yaptıklarını ve alındı belgesini aldıklarını ifade etti.
İl Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada başvurunun 17.14'te tamamlandığı ve kabul edildiği bildirildi.
İşte başvuru belgesi
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