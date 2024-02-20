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Siyaset DEM Parti Esenyurt binasına operasyon! Parti binası değil terör karargahı
Siyaset

DEM Parti Esenyurt binasına operasyon! Parti binası değil terör karargahı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 22:07:00 -
DEM Parti Esenyurt binasına operasyon! Parti binası değil terör karargahı

DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasına terör operasyonu düzenlendi.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta üç adreste arama yaptı. Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında yakalanarak gözaltına alındı.

DEM binasında terörist başının fotoğrafları!

Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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