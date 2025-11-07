DEM de eğlencede CHP’yi aratmıyor

YENİAKİT HABER MERKEZİ

İttifak ortağı CHP’ye özenen Dem Partili belediyeler de eğlence derdine düştü. Çok sayıda personeli işten atan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nin, devletin aldığı tasarruf tedbirlerine rağmen film festivali bahanesiyle yandaşlarını semirttiği ortaya çıktı. 26.09.2025 ila 30.09.205 tarihlerini kapsayan 4 günlük Kayapınar Film Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı ihalesinin 20,5 milyon TL’ye Sanatça isimli yandaş firmaya paslandığı öğrenildi. Belediyenin, sahne aydınlatma ve sistemleri kurulumu ihalesini de dilediği firmaya vermek için şartnamesine ‘Deprem, yangın gibi doğal afetlerde ve acil durumlarda’ uygulanan 21/B maddesini işlettiği belirtildi. DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin de ‘Koma Amed’ adlı müzik grubunun konseri için Sanatça ile anlaştığı belirtildi. Konserde ihaleyi alan firma yerine belediyeye ait ses ekipmanlarının kullanıldığı, buna rağmen Sanatça’ya 5 milyon TL ödeme yapıldığı ifade edildi. Kaynaklarımız, Diyarbakır’da tüm DAML’li belediyelerin yandaş Sanatça ses organizasyon firmasına adrese teslim ballı ihalelerle 1 yılda 500 milyon TL kazandırdığını iddia etti. Yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, yeni bir festival için 20 ile 40 milyon TL arasında değişen maliyetlerle bir eğlence ihalesi için hazırlıklar yürüttüğünü belirtti.