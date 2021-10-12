Delil Hıso kimdir? Delil Hıso yakalandı mı?

İzmir Adliyesinde 5 Ocak 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda bomba, silah ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı. İzmir Adliyesi’ne 4.5 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı.

Deli Hisso kimdir?

Şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

Ayrıca şüpheli Hiso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine katıldığı öğrenildi.