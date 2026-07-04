Deliçay'da risk bitti yaşam başladı

Yıldırım Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini arttıracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında bulunan Deliçay Dere yatağı, kapsamlı ıslah çalışması ve çevre düzenlemesinin ardından modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Proje kapsamında; Deliçay Deresi’nin bin 100 metrelik kısmında ıslah çalışması gerçekleştirildi. Derenin çevresindeki 17 bin metrekarelik alanda da park ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Çalışmayla birlikte Deliçay Dere yatağı güvenli hale gelirken, bölgeye kazandırılan yaşam alanı ise vatandaşların yeni buluşma noktası oldu.Ayrıca Deliçay’ın iki yakası arasında yaya ulaşımını sağlamak için de iki yeni köprü inşa edildi.

‘BÜYÜK DÜŞÜNÜYOR, BÜYÜK DÖNÜŞÜYORUZ’

Hayata geçirilen kapsamlı dönüşüm ve ıslah çalışmalarının ardından ilçeye kazandırılan Deliçay Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada insan merkezli bir yönertim anlayışı ile çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Halkımızın memnuniyetini esas alarak, gelişen, büyüyen ve ekonomik olarak zenginleşen Yıldırım vizyonuyla ilçemizin her noktasına yatırım yapıyoruz. İlçemizin bugününü güvence altına alırken yarınlarını da planlıyoruz.Geleceğe umutla bakan bir kent inşa edebilmek için sadece fiziki yatırımları değil, yaşamı, hareketi ve kentin ruhunu aynı anda tasarlıyoruz.Ortak yaşam alanlarını daha sağlıklı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirerek Yıldırım’da özgüveni, umudu ve kent aidiyetini güçlendiriyoruz.Özetle Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” ifadelerin kullandı.

İKİ YENİ KÖPRÜ

Deliçay ıslah çalışmasının önemine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Yıldırım’ı daha yeşil, daha güvenli,daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmeyi öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Malumunuz, Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında bulunan Deliçay dere yatağının ıslahı ve çevre düzenlemesi, bölge sakinlerimizin uzun süredir çözüm beklediği konulardan biriydi. Zaman zaman taşkınların yaşandığı, çevresinde istenmeyen görüntülerin oluştuğu bu alan hem güvenlik hem de kent estetiği bakımından kapsamlı bir müdahaleye ihtiyaç duyuyordu. Biz de bu ihtiyacı gördük ve Deliçay’da kapsamlı bir çalışma başlattık. Yaklaşık bin 100 metrelik dere hattı boyunca ıslah çalışmaları yürüttük. Sadece dere yatağını ıslah etmekle kalmadık; çevre aydınlatmalarından bitkilendirme çalışmalarına kadar bölgeyi baştan sona yeniledik. Yaya ulaşımını ve bölgedeki işleyişi kolaylaştırmak amacıyla Deliçay’ın iki yakası arasına iki yeni köprü kazandırdık. Bu köprülerden biri, 41 metre diğeri ise 32,5 metre açıklığa sahip. Günlük yaşamı kolaylaştıran, halkımızın güvenliğini ve konforunu arttıran köprülerimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

200 MİLYON TL YATIRIM

Islah ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte bölgeye bir de park kazandırdıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Deliçay Parkı’mız Şirinevler kısmında toplam 11 bin 800 metrekarelik bir alana sahip. Bu alanın 7 bin 860 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Demetevler kısmında ise 5 bin 250 metrekare yeşil alan bulunuyor. Parkımızda çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları ve dinlenme noktaları yer alıyor. Deliçay dere ıslahı, köprüler ve Deliçay parkı’nın yapımı olmak üzere bölgede gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım bedelinin 200 milyon lirayı bulduğunu belirtmek isterim. Daha önce sorunlu ve güvenlik açısından riskli görünen bu bölgemiz, dere ıslah çalışmaları, köprülerin ve çevre düzenlemelerinin yapımı ve Deliçay Parkı’mızla birlikte artık modern, güvenli ve kullanışlı bir yaşam alanı haline geldi. Artık mahalle sakinlerimizin burada bir araya gelip güzel vakitler geçirecek, çocuklarımız güvenle oyun oynayacak ve gençlerimiz rahatça spor yapacaklar. Burayı biz yaptık ancak koruyacak ve güzelleştirecek olan sizlersiniz” dedi.

‘BÜYÜK’ İŞ BİRLİĞİ

Bölgeye kazandırılacak yeni hizmetler için de Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler hazırladıklarını belirten Başkan Yılmaz; “Demetevler, Şirinevler, Hacivat, Esenevler, Değirmenönü mahallelerimizin pazar yeri ihtiyacı var. Biz bu projelerin mülkiyet sorununu çözüyoruz. Pazar yerlerinin yapımı noktasında da Büyükşehir Belediyemizden destek bekliyoruz. Bu ıslah çalşımasını yaparken de bir bölgeyi boş bıraktık. Kocabalıklı Dere’si ile Deliçay’ın birleştiği noktaya Ankara Yolu’na alternatif olacak ve ulaşımı rahatlacak yeni bir güzergah planladık. Büyükşehir Beledi Başkan Vekilimiz de göreve gelir gelmez ihale sürecini tamamladı. İnşallah orada da yakında çalışmalar başlayacak” ifadelerini kullanfı.

‘OKTAY YILMAZ BAHANE ÜRETMEDİ’

Deliçay ıslan çalışması ve parkının hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, “Yıldırım, Belediye Başkanlığı yapmanın çok zor olduğu bir ilçe. Ancak böyle bir ortamda Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz çok önemli işler yapıyor. Biz de kendisine elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz. Onun sözü bizim sözümüzdür” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın verdiği her sözü tuttuğunu belirterek, “Bakınız geçmişte Yıldırım’da ne kadar sorunlu, atıl yer varsa hepsi bir bir dönüşüyor. Oktay Başkanımız Yıldırım’ın çehresini değiştirdi” ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz’a teşekkür eden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise; “Başkanımız Oktay Yılmaz, göreve geldiği günden bu yana Yıldırım’da çok büyük işlere imza attı. Oktay Başkan bahane üretmedi ve bu değerli hizmeti Yıldırım’a kazandırdı” diye konuştu. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ise yeşil alanların önemine dikkat çekerek, “Bugün ilçemize çok nitelikli bir yeşil alan kazandırıldı. Bu proje ile çocuklarımızın çok uzun yıllar faydalanacağı bir yaşam alanı Yıldırım’a kazandırılmış oldu. Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’a bu hizmet için teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve protokol üyeleri açılışı gerçerkleştirilen Deliçay Parkı’nı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.