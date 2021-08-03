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Gündem Deli Mehmet rüzgarı nedir? Deli Mehmet rüzgarı nasıldır?
Gündem

Deli Mehmet rüzgarı nedir? Deli Mehmet rüzgarı nasıldır?

Avrupa'daki ölümcül sellerin ardından gelen ve Akdeniz kıyılarını saran yangınlarla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangın 3. günde Çökertme Koyu’nu tamamen sardı. Vatandaşlar Çökertme’deki orman yangınının Deli Mehmet rüzgarının sebep olduğu söyleniyor. Peki Deli Mehmet rüzgarı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 09:49:00 - 2021-08-03 09:50:28
Deli Mehmet rüzgarı nedir? Deli Mehmet rüzgarı nasıldır?

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayıp yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması için gece gündüz canla başla çalışılıyor. Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Deli Mehmet rüzgarı nedir?

Yangın Bozalan ve Çökertme Mahallasine ulaşırken dün boşaltılan mahallede bazı evlerin de yandığı belirtildi. Muğla’nın Bodrum ilçesi Ören Mahallesi’nden ortalama 20 km uzaklıktaki Bozcalı ile Çökertme Koyu arasında çıkan yangının büyümesinin nedeni olarak denizden esen meltemin yerini nereden estiği belli olmayan Deli Mehmet rüzgarının alması gösteriliyor. Her yönden esen Deli Mehmet rüzgârının yangını karıştırması nedeniyle tüm koy yangına teslim olduğu yöre halkı tarafından dile getiriliyor.

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