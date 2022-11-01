Deli bal nedir, yenir mi, öldürür mü? Deli bal faydaları nelerdir? Zehirlenmesi neden olur? Deli bal hastalığı

Adı Tatlı Kendi Acı Olan Deli Bal Faydaları Nelerdir? Neye İyi Gelir?

Doğanın şifalı elinden tuttuğunuzda, tüm sağlık sorunlarınıza bir çare bulacaktır. Yeter ki doğru derde doğru devayı arayın.

Dağların doruklarında, kayaların diplerinde, toprağın altında belki de bilmediğimiz daha nice şifalar var…İşte Karadeniz’in gizemli tatlısı da bu şifalardan biri. Neredeyse her hastalığa bir nebze olsun cevap veren deli bal faydaları ile yazımızdan sonra, herkesin evinde yer alacaktır, eminiz.

Kış mevsiminde aman dikkatli olun. Soğuk algınlığınız, gribiniz veya nezleniz varsa, deli bal sizi daha çabuk ayağa kaldıracaktır.

Özellikle de kuru kuru öksürükleriniz varsa ve bu sizi artık çok yoruyorsa bir miktar deli bal, öksürüklerinize iyi gelecektir.

Tansiyon hastalarının da dikkatini çeken deli bal, özellikle de hipertansiyona iyi gelmektedir.

Kolesterol konusunda dikkat etmesi gereken yetişkinler, deli baldan yeterli miktarda tükettiğinde, kolesterolün düşürücü etkisini göreceklerdir.

Kronik mide ağrıları çekiyorsanız, deli bal yararları ile mide ağrınızı da dindirecektir.

Doğru miktarda ve doktor kontrolünde tükettiğinizde, sinir sisteminizi düzene soktuğu gibi, uykusuzluk, halsizlik gibi hastalıklarınızı da düzene sokacaktır.

İçinde barındırdığı toksinlerden dolayı güçlü bir antioksidandır ve sizi mikroplardan koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Faydaları birer mucize olan deli balı, doktor kontrolünde tüketilmediği durumda sizler için zehir haline gelebilir. İlaç olarak aldığınız deli bal zehir haline gelmesin. Bu önemli uyarıyı da unutmamak gerekir.

Deli Bal Zehirlenmesi Neden Olur? Tehlikeleri Nelerdir?

Avrupa’da, hekimlerin tansiyon düşürücü olarak hastalarına önerdiği deli bal, her ne kadar yararlı görünse de kontrolsüz tüketildiğinde ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadır.

Kimyasında bulunan grayanotoksin adındaki toksinden dolayı deli bal zehirlenmesi meydana gelmektedir. Fazla tüketen insanlarda eğer kalpte ritim bozukluğu, boğazda yanma hissi, deri ve gözde kızarma, bulantı ve kusma, bilinç kaybı gibi ciddi yan etkiler görülüyorsa, çok vakit kaybetmeden en yakın hastaneye gitmeniz gerekli olacaktır; çünkü deli balın sağlığa iyi gelen özellikleri olduğu gibi, sağlığınızı tehdit eden özellikleri de olduğunu unutmamak gereklidir.

Rivayetlere göre deli bal çiçeği yiyen koyunların, çok vakit geçmeden zehirlenip öldükleri söylenmektedir. Bu rivayet, durumun ne kadar ciddi olduğuna bir işarettir.

Deli Bal Nerede Bulunur? Fiyatı Nedir?

Karadeniz Bölgesi iklimsel büyüsünden dolayı oldukça farklı ve şifalı bitkilere ev sahipliği yapmaktadır. Deli balı da Karadeniz Bölgesi’nin büyüsünde doğaya karışan bir şifadır. Yoğun olarak Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çiçekleri yetişir.

Gizemli ve ekonomik değeri yüksek olan yapısından dolayı özel olarak deli bal satışı yapan yerlerden alışverişi mümkündür. Klasik ballara göre fiyatı da oldukça cep yakan rakamlardadır.

Deli bal kestane balı mı diye düşünmeyin sakın. Ballar arasında neredeyse en pahalı olanıdır; yani deli bal kestane balı değildir…

Deli bal yenir mi?

Bir çay kaşığından fazla tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Deli bal zehirlemesi tıbbi müdahale yapılmazsa ölümlere neden olabilmektedir. Deli balın 1983 yılında tibbi olarak tanımlanmasından sonra ölüm vakalarına rastlanmamıştır. Son yıllardaki deli bal zehirlenmelerinin çoğunluğu Türkiye'de görülmektedir.

Deli bal zehirlemesi tıbbi müdahale yapılmazsa ölümlere neden olabilmektedir. Deli balın 1983 yılında tibbi olarak tanımlanmasından sonra ölüm vakalarına rastlanmamıştır.

Deli bal hastalığı

Acı balın içinde yer alan grayanotoksin maddesi zehirlenmeye neden olmaktadır. Belirtileri şunlardır; kalp ritmi bozukluğu, boğazda yanma, deride ve gözde kızarma, bulantı, kusma, ağız ve burunda kaşınma, tükürükte artış, bulanık görme veya geçici körlük, baş ağrısı ve dönmesi, ishal, tansiyon düşüklüğü, bilinç kaybı.

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