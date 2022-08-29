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Spor Dele Alli sahne alıyor!..
Spor

Dele Alli sahne alıyor!..

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin yeni yıldızı Dele Alli ise, ilk onbirde sahaya çıkıyor...

Yeniakit Publisher
2022-08-29 20:57:00 -
Dele Alli sahne alıyor!..

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk edecek.

Haftanın kapanış maçı, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Eksikler

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Alli, N'Koudou, Weghorst

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James

 

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