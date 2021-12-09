  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dehşete düşüren haber! KDC'de isyancılar 15 sivili katletti
Dünya

Dehşete düşüren haber! KDC'de isyancılar 15 sivili katletti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden dehşete düşüren bir haber geldi. Ülkede isyancıların saldırısında 15 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 20:09:00 -
Dehşete düşüren haber! KDC'de isyancılar 15 sivili katletti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Ituri eyaletinde isyancıların iki köye düzenlediği silahlı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberle göre, Kongo’nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup, Ituri eyaletinin Djugu bölgesine bağlı Katsa ve Batsa köyüne silahlarla saldırdı.

İsyancıların birçok evi yağmaladığı saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 6 isyancı öldürüldü.

Dün yine aynı bölgede bulunan Andisa köyüne CODECO üyelerinin saldırısında 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım’dan bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı
Siyaset

İYİ Parti'den Abdullah Gül kararı

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday gösterileceğine dair iddialara yanıt verdi...
Yeni parti kuruluyor! Mustafa Destici'den ilk açıklama geldi
Siyaset

Yeni parti kuruluyor! Mustafa Destici'den ilk açıklama geldi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Milli Yol' isimli yeni parti hareketi için önemli bir açıklama yaptı.
Sürpriz açıklama geldi: Erdoğan'ın çıkışı yeni ittifaklar kurduruyor
Dünya

Sürpriz açıklama geldi: Erdoğan'ın çıkışı yeni ittifaklar kurduruyor

IPSS Direktörü Yonas Adaye Adeto, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' fikri kesinlikle ama kesinlikle doğru. Bu, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay