Dehşete düşüren görüntü! Yüzü parçalanmış halde bulundu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir tünel inşaatı alanında yüzü parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında yapımına devam edilen T1 Tüneli girişindeki bir köprü üzerinde, erkek cesedi bulundu.



Ahmetçe köyü sapağı yakınındaki cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarmaekipleri, yüzü parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.



Jandarma, cesedin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

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