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Yerel Dehşete düşüren anlar! Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

Dehşete düşüren anlar! Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane’de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 22:30:00 - 2022-07-07 22:46:46

Kağıthane’de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün sabah saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen kuyumcu dükkanı soygununa ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Soygun anı kameraya yansıdı

Görüntülere yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet kasklı 2 şahsın kuyumcuya gelerek dükkan sahibine silah doğrultmaları yansıdı. 2 şahsın dükkan sahibini silahın kabzası ile yaralayıp çaldıkları altınlar ile olay yerinden kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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