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Aktüel Dehşet anları! Takside eski eşinin boğazını kesti
Aktüel

Dehşet anları! Takside eski eşinin boğazını kesti

Yeniakit Publisher
2023-12-10 23:37:00 - 2023-12-11 00:28:56
Dehşet anları! Takside eski eşinin boğazını kesti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.A. isimli kadın, eski eşi E.A. tarafından taksinin içinde boğazı kesilerek öldürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. E.A. isimli erkek, eski eşi M.A. ile 06 T 1111 plakalı taksinin içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce E.A., yanındaki bıçakla M.A.'nın boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli E.A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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