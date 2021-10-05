Dehşet anları kamerada! Kadını hızla gelen metronun önüne attı
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Times Square metro istasyonunda 42 yaşında olduğu öğrenilen bir kadın, saldırgan tarafından raylara itildi. Hızla gelen metroya çarpan kadın metrelerce sürüklendi.
ABD'nin Times Square metro istasyonunda izleyenlerin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı. Metro istasyonunda trenin durağa yanaşmasını bekleyen insanlar hayatının şokunu yaşadı.
Durakta bekleyen bir kişi, aniden yerinden kalkarak önünde duran kadını raylara itti. Hızla gelen metroya çarpan kadın acı ile savuruldu. Çekilen görüntülerde savrulmanın şiddettiyle talihsiz kadının ayakkabısının fırladığı görülüyor. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan zanlının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.