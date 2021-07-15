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Gündem Dehşet anları! Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan kaçtı: Yaralılar var
Gündem

Dehşet anları! Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan kaçtı: Yaralılar var

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan, bakıcısını yaralayarak, kafesinden kaçtı. 3 kişinin yaralandığı olayda aslan öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 14:25:00 -

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan, bakıcısını yaralayarak kafesinden kaçtı.

3 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler, dışarı çıkarıldı.

Etkisiz hale getirildi

Dehşete düşüren olayda aslan yetkililer tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.

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