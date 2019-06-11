Osmaniye Dağcılık Kulübü (ODAK) üyeleri Andırın İlçesi Boynuyoğunlu Köyünde bulunan Değirmendere Şelalesine doğa gezisi düzenledi.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan, çevre haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 53 doğaseverin katıldığını belirtti.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

“Bizler, ilimizde ve yakın çevre illerde bulunan doğal ve tarihi güzellikleri görmeye giden, bu doğal güzelliklerin tahrip edilmeden gelecek nesillere aktarılmasını kendisine hedef edinmiş bir derneğiz. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, gelecek yıllarda tertemiz, nefes alınabilir bir doğa için hep birlikte duyarlı olmak zorundayız. Aksi halde geleceğe bırakabileceğimiz bir doğa olmayacak. Doğa sevgisini ve doğayı temiz bir şekilde koruma duygusunu çocuklarımıza aşılamak zorundayız. İnsanlığın kaderi doğanın kaderi ile aynıdır. Yok edersek, yok oluruz. Faaliyetimize katılan her bir doğasevere, gösterdikleri duyarlılık nedeni ile sonsuz teşekkür ediyoruz”

Doğan, doğa yürüyüşü etkinliklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.