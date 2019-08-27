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Değeri 350 bin lira! Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi

İhbar üzerine araştırma başlatan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Esenboğa Havalimanı'nda çok sayıda kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:24
Değeri 350 bin lira! Esenboğa Havalimanı'nda ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esenboğa Havalimanı'nda 350 bin lira değerinde 128 kunduz ve tilki postu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir yolcunun Esenboğa Havalimanı'na çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin ihbar üzerine, bilgi sistemleri üzerinden araştırma başlatıldı.

Hangi uçakla geleceği belirlendi

Türkiye'ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı üzerinden yapılan araştırma sonucu, söz konusu kişinin ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi.

Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na iner inmez, ihbarda belirtilen yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı.

Gümrüklenmiş değeri 350 bin lira

Yolcunun eşyalarının x-ray cihazına yönlendirilerek taranması sonucu, içinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.

Yolcuya ait iki bavulda 68 kunduz ve 60 tilki postu olmak üzere toplam 128 hayvan postu ele geçirildi.

Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 350 bin lira olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:24
  1. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri
  2. Esenboğa Havalimanı
  3. Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı
  4. Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
  5. Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği

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