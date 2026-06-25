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Aktüel Defol git demek fesih sebebi midir?
Aktüel

Defol git demek fesih sebebi midir?

Yeniakit Publisher
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Defol git demek fesih sebebi midir?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Defol git demek fesih sebebi midir?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;


Çalışanlarla ilgili fesih de izlenecek yol şöyle olmalıdır:

iş kanununa göre yapılacak işlemlerde olay tespit tutanağı tutulmalıdır.

olaya karışanların ve şahitlerin ifade ve imzaları ayrı ayrı kendi el yazıları ile alınmalıdır.

​savunma almadan işlem yapılmamalıdır.

​eğer çalışan savunma yazısını almaz veya cevap vermezse, savunmadan veya imzadan imtina ettiğine dair ,en az iki şahit ile tutanak tutulmalıdır.
Savunmada belirtilen gerekçelere göre uyarı yazısı yazılır veya fesih bildirimi yapılır.

 

​fesih bildirimi, şifahi olarak” işten çıkarıldın”, diyerek olmaz. Fesih gerekçesi yazılarak tebligat yapılır. İşveren bu hususta belgeleri ibraz etmelidir.

​mesela işe süresi içinde gelmeyen çalışana, tutanak tutmanın ötesinde; noterden tebligat yapılmalıdır. Gelen cevaba göre işlem yapılmalıdır.

​bir iş yerinde, işe gelmediği için iş akdi fesh olan bir çalışanın kardeşinin vefat ettiği, o vesileyle memleketine gittiği ve iş yerine haber veremediği tespit edilmiş olup, mahkeme tarafından da işe iadesi yapılmıştır.

​işten çıkarılanlar da bir ay içinde mutlaka arabulucuya başvurmalıdırlar. Direkt mahkemeye başvuru yerine, artık arabulucular devrededir.

Kalın sağlıcakla,

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