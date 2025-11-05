Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı
Hatay’ın Defne ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi’nde yaşandı. Sokak kesişiminde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralı vatandaşlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yolu kapatan minibüsün çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.