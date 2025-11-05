  • İSTANBUL
Yerel Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı
Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı

Defne’deki kazada minibüs yan yattı iki kişi yaralandı

Hatay’ın Defne ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi’nde yaşandı. Sokak kesişiminde otomobille çarpışan minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralı vatandaşlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yolu kapatan minibüsün çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.

