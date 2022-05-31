Defne yaprağının faydaları: Defne yaprağı hangi hastalıklara iyi gelir, nerelerde kullanılır? Sakinleştirici

İçerisinde yer alan vitamin ve minerallerle sofraların vazgeçilmezi haline gelen defne yaprağı sindirimi düzenler, kalbi korur ve ağrıları hafifletir. Öte yandan Defne yaprağı çayı sıcak su ile karıştırılarak kabızlık, asit reflü ve düzensiz bağırsak hareketleri gibi yaygın sindirim bozukluklarını hafifletebilir. Peki defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağı nerelerde kullanılır, ne işe yarar? Defne yaprağı hangi hastalıklara iyi gelir?

Defnegiller familyasına ait bir bitki olan defne, yeşil ağaç ve çiçeklerden oluşur. Defne yaprağı ise bu bitkiden elde edilen yapraklardır. Mutfaklarda sıklıkla kullanılan defne yaprağı, binlerce yıldır tamamlayıcı ve geleneksel tıpta kullanılan bir malzemedir. Bu kullanımların çoğu yaprak lapası, ufalanmış yaprak ve defne yaprağı esansiyel yağından oluşur. Ayrıca bazı ülkelerde defne yaprağı yakma geleneği de mevcuttur.

Defne yaprağının faydaları nelerdir?

Defne yaprağının yakılmasının, anksiyeteyi rahatlatacağı düşünülmektedir. Bunun nedeni ise defne yaprağı dumanının linalool içermesidir. Bu yüzden defne yaprağı kokusunun kaygıyı azalttığı ve anksiyete üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir.

Hayvan çalışmalarından elde edilen sınırlı kanıtlara göre; Defne yaprağı yaralar, iltihaplar, böbrek taşı ve tip 2 diyabeti olumlu yönde etkiler.

Defne yaprağı yakmak ne işe yarar?

Depresyon riskini azaltır



Uzmanlara göre haftada bir ya da iki kez defne yaprağı yakmak, depresyona neden olan kaygı semptomlarını yarı yarıya azaltıyor. Tıpkı aloe vera gibi defne yaprakları da evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırır ve kişilerin çok daha mutlu hissetmesini sağlar.

Enfeksiyonları azaltır

Defneyaprağının tıbbi özelliklerinden birisi de enfeksiyonları azaltmasıdır. Defneyaprağı dumanı vücudunuzdaki, özellikle eklemlerinizdeki iltihaplanmayı azaltır. Bu şifa etkisi, defneyapraklarında bulunan ve tamamen doğal anti-inflamatuar bir tedavi olarak işlev gören öjenoldan maddesinden gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Defneyaprağı vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerle doludur. Bu sebeple, defneyapraklarını yakmak ve sindirmek bağışıklık sisteminizi artırma kapasitesine sahiptir.

Uyku sorunlarına iyi gelir



Defne yapraklarının kokusu kişiyi rahatlatır. Uykuya dalmakta güçlük çeken bireylerin derin uyumasına yardımcı olur.

Diyabetle mücadeleye iyi gelir

Defneyaprağı diyabet hastalarına iyi gelir. Uzmanlar, bu fayda için ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir çalışmada kanıtlandığı üzere, en iyi sonuçları almak için günde 1-3 gram defneyaprağı tüketilmesini öneriyorlar.

Dikkat seviyesini artırır

Daha önce belirttiğimiz gibi defneyaprağı dumanı sakinleştirici bir etkiye sahi, ancak aynı zamanda dikkat arttırır. Aslında, yakılan defneyaprakları sıklıkla kronik yorgunlukla mücadele etmek için kullanılır. Defneyapraklarındaki pinenler, sineol ve elemisin gibi bazı maddeler yorgunluk hissi ile mücadele eder ve dumanı teneffüs edenlere keyifli bir enerji artışı sağlar.

Solunum sistemini açar

Defneyaprakları, tıkalı solunum yolları ve akciğerlere yardımcı olabilecek doğal bir çaredir. Tüm problemlere neden olan kötü mukus ve balgamın ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Yaprakları yakmak yerine, taze olanları sıcak suya atın ve burnunuza çekebileceğiniz buharlı bir su yaratın.

DEFNE YAPRAĞI HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? DEFNE YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?

Defne yaprağı soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara birebir iyi geliyor. Sağlık alanında birçok rahatsızlığa iyi gelen defne yaprağının en önemli özelliği içerisinde bulunan antioksidandır. Antioksidan sayesinde vücutta biriken toksinlerden arındırılır ve bağışıklık sistemi güçlenir. Ateş düşürücü özelliği vardır. Hazımsızlık problemlerine iyi gelir.

Defne yaprağı nasıl yakılır?

Öncelikle kendinizi güvene almak için yanınızda mutlaka 1 bardak su bulundurun. Kuru defne yaprağını, yanmaz bir kabın içerisine alın. Kabın içine alüminyum folyo sermek, küllerin uçuşmasını önlemek konusunda yardımcı olabilir. Defne yaprağının bir ucunu kibrit yardımıyla yakın. Yaprak alev aldığında hemen söndürün. Yaprağı yanmaz kabın içerisine yerleştirin. Söndürdükten sonra yavaş yavaş yanmaya devam edecektir. Kabı çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yere koyun ve 15 dakika boyunca kontrollü bir şekilde yanmasını sağlayın. Bu işlemi pencereden ve rüzgar alan yerlerden uzak bir yerde yapmaya özen gösterin. 15 dakikanın sonunda defne yaprağının üzerine bir miktar su dökerek tamamen sönmesini ve soğumasını sağlayabilirsiniz. 7 defne yaprağı yakma, binlerce yıllık bir ritüel olarak günümüzde de hala gizemi koruyarak devam ettirilmektedir.

DEFNE YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Defne yaprağını yemeklerde veya salatalarda kullanabilir dilerseniz suyunu kaynatarak tüketebilirsiniz. Defne yaprağı çayı geleneksel olarak vücuttan fazla suyun atılması için kullanılır. Demir eksikliğine bağlı anemi tedavisine yardımcı bir doğal ürün olarak tüketilebilir. Defne yaprağı yağı ile saç köklerini güçlendirir.

Defne yaprağı kullanım alanları;

Parfüm

Natürel ilaç yapımı

Çay yapımı

Krem

Sabun

Şampuan

Vücut losyonu

DEFNE YAPRAĞI SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Defne yaprağı suyu hem sakinleştirici hem sağlıklıdır. Yorgun bedeni dinlendirici etkisiyle bilinen defne yaprağı kuru öksürüğe, sigaradan hasar almış akciğerlerin temizlenmesine iyi gelir. Aromatik özelliğinin yanı sıra aslında iyi bir şifacı olan defne yaprağı suyu vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Vitamin, kalsiyum, bakır, potasyum, çinko ve bakır yönünden zengin olan defne yaprağının suyu şifa kaynağıdır. Bir avuç defne yaprağını 200 ml su ile kaynatın. Bu suyu günde 2 kez içtiğinizde hem böbrek enfeksiyonlarını hem de böbrek taşını önleyebilirsiniz.

DEFNE YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Defne yaprağının çay yapımı oldukça basittir.

Defne yaprağı çayı nasıl yapılır tarifi;

1 litre kadar suyun içine bir miktar defte yaprağı ilave edilir ve kaynatılır ardından süzülür ve günde 1-2 kez tüketilmektedir.

Defne yaprağı çiğ bir şekilde çiğnenerek de tüketilebilir.

Biraz sirke ile beraber kaynatılarak gargara olarak da kullanılmaktadır.

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