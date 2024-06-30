Defne yaprağı mantara iyi geliyor: İlaç yerine alın, tedbirli olun! En zengin içeriği ve faydalarıyla büyüledi!

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Mantar enfeksiyonlarını önlediği ortaya çıkan defneyaprağı dikkat çekti.

MANTAR NEDİR?

Mantar hastalıkları cilt yüzeyinde meydana gelen bulaşıcı enfeksiyonlardır. Ciltte, ellerde, ayaklarda, saçta, tırnakta, genital bölgede ve erkeklerde sakallarda bu enfeksiyona rastlanmaktadır.

Deri yüzeyinde meydana gelen mantar hastalıkları içinde en fazla ‘dermatofit enfeksiyonu’ görülmektedir. Dermatofitler, keratin dokulara yerleşerek istila ederler. Bu sebeple deri, kıl ve tırnak gibi keratin dokularda hastalık yaparlar. Mantar hastalıkları insanlardan, hayvanlardan ve topraktan bulaşabilir. Mantar, kişinin yaşam konforunu düşürdüğü gibi estetik açıdan kişinin hayatını olumsuz etkileyebilmektedir.

DEFNEYAPRAĞI NEDİR?

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Defne yaprağı (laurus nobilis), gıdalarda aroma maddesi olarak kullanılan ve antioksidan bileşikler içeren bir bitki türüdür. Halk arasında akdeniz defnesi olarak da adlandırılabilir. Sindirim hastalıkları, mide ve gaz problemlerinin giderilmesinde defneyaprağından faydalanılır. Aynı zamanda anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleri bulunur. Yaprak şeklinde yemeklerde kullanıldığı gibi defneyaprağı çayı olarak da tüketilebilir.

DEFNEYAPRAĞI ÇAYI TARİFİ

-Malzemeler

2-3 adet defne yaprağı

1 su bardağı su



İsteğe bağlı, bal, tarçın ya da limon

-Yapılışı

Öncelikle elimizde bulunan 2-3 adet defneyaprağını kaynamış suyun içine ekleyelim. 5-10 dakika demlemeye bırakalım. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra çayımızı süzelim ve yaklaşık 8 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenme süresi defneyaprağı çayının acı tadını alacaktır. İsteğe bağlı olarak bal, tarçın ya da limonla çayımızı tatlandıralım.