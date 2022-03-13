  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 'Defne' tartışması kanlı bitti: Muhtar ağır yaralandı
Yerel

'Defne' tartışması kanlı bitti: Muhtar ağır yaralandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde, bir muhtar silahla vurulması sonucu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 22:55:00 - 2022-03-13 22:56:48
'Defne' tartışması kanlı bitti: Muhtar ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana geldi.

Köy sakini Cemal Y., iddiaya göre, kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Çalışanların, köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesinin ardından kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ın omzuna ateş etti. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cemal Y., jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay